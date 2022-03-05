На касах усіх АЗК ОККО можна зняти до 6000 гривень одним чеком, а також задля комфорту й безпеки клієнтів працює онлайн-моніторинг АЗК. А VARUS приєднується до благодійної акції з допомоги захисникам України – відтепер бонусні бали, отримані від покупок у цій мережі супермакетів, можна переказати у фонд "Повернись живим".

Тепер на всіх АЗК ОККО збільшено ліміт зняття готівки на касі.

Для зняття доступні суми до 6000 гривень одним чеком.

Щоб зняти необхідну суму, потрібно придбати будь-який товар на АЗК та повідомити касира, яку суму необхідно зняти. Кількість чеків не обмежена.

Гроші видаються за наявності на всіх працюючих АЗК (актуальний статус АЗК можна уточнити на Гарячій Лінії компанії – 0 800 501 101 або на сайті ОККО).

Також на сайті мережі ОККО працює онлайн-моніторинг діючих АЗК

Користувачі сайту ОККО можуть в режимі реального часу дізнаватися про актуальний стан роботи АЗК в містах України.

Так, використовуючи карту, що є на офіційному сайті компанії, можна побачити поточний статус роботи АЗК мережі ОККО. Натискаючи на конкретну заправку, можна побачити режим роботи, яке пальне є в наявності, форму оплати за заправку та обмеження на об’єм пального, якщо такий встановлено в регіоні. Це зроблено для того, щоб користувачі могли якомога краще планувати свої маршрути пересування країною та отримували весь необхідний сервіс без додаткових зусиль.

Відтепер бонуси VARUS можна переказати на допомогу нашим захисникам у фонд “Повернись живим”!

Українці масово фінансово допомагають нашим захисникам. Тому Varus впроваджує перекази бонусних гривень програми лояльності на допомогу ЗСУ.

Наразі таку можливість вже реалізовано у чат-ботах VARUS у Viber і Telegram, але колектив супермаркетів продовжує працювати, щоб якнайшвидше цей функціонал з’явився і в мобільному додатку.

Переказати бонусні гривні на допомогу ЗСУ можна у два простих кроки:

1️. Зайти у Viber-бот або Telegram-бот VARUS з номера телефону, на який зареєстрована Ваша бонусна картка (посилання нижче)

2️. У головному меню бота обрати “Допомога українській армії” та вказати, скільки бонусних гривень бажаєте переказати — усі доступні або лише частину.

Встановити чат-боти можна за посиланнями:

Viber

Telegram

Кожна отримана від Вас бонусну гривню буде перерахована до фонду “Повернись живим”. У компанії наголошують, що будуть обов’язково постійно звітувати перед своїми покупцями.

Віримо у ЗСУ! Віримо в Україну!