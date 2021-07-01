Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький під час засідання у залі Парламенту на своєму телефоні розглядав оголених чоловіків.

Про це у Facebook написав фотокореспондент Андрій Дзиндзя.

Варто зазначити, що під час засідання у Верховній Раді народні обранці мають займатися виключно своєю парламентською роботою.

А ще Куницький цікавився інформацією про те, “якою вакциною вакцинувався Путін”.

До речі, це не вперше, коли Олександр Куницький дивиться контент з оголеними чоловіками саме під час роботи.