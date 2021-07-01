Про це у Facebook написав фотокореспондент Андрій Дзиндзя.
Варто зазначити, що під час засідання у Верховній Раді народні обранці мають займатися виключно своєю парламентською роботою.
А ще Куницький цікавився інформацією про те, “якою вакциною вакцинувався Путін”.
До речі, це не вперше, коли Олександр Куницький дивиться контент з оголеними чоловіками саме під час роботи.
- Раніше у їдальні Верховної Ради “слуга народу” Микола Тищенко напав на свого колегу Олександра Куницького, вибивши у нього з рук телефон.
- Раніше ЗМІ фіксували, як нардеп від “Слуги народу” Олександр Куницький роз’їжджає Києвом на рідкісному спорткарі від Mercedes, що не зазначений в його декларації.