Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Напередодні голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко звинуватив Ярослава Москаленка, обраного від “За майбутнє” в тому, що він ніби то скуповує голоси.
У відповідь Москаленко поцікавився у Корнієнка, чи відомо йому про змову “Батьківщини” і “Слуг”, і що в обмін за підтримку Склярова представниця партії Тимошенко отримає посаду в міністерстві регіонального розвитку.
Як розповіли #Буквам депутати, в бюлетень внесене лише прізвище одного Склярова, хоча мали б бути всі кандидати.
Також в партії “За майбутнє” повідомили, що на голосування привезли двох депутатів хворих на коронавірус. Представники цієї партії викликали поліцію, але її виштовхали. В конфлікті брали участь народний депутат Олександр Дубінський та його колега з “Батьківщини” Костянтин Бондарьов.
Один з хворих нардепів – Руслан Браславський.
До речі, Браславський пропустив засідання Київської обласної ради у середу та попередив, що причиною його відсутності є позитивний тест на коронавірус. Перед цим на його місці сидів двійник у масці.
Браславський відмовляється проходити тест на коронавірус, посилаючись на “таємницю пацієнта”.
Київська обласна рада все ще не може розпочати роботу через інцидент з Браславським.
Депутати зареєструвалися та готуються голосувати.
Депутати розпочали голосування за главу Київської обласної ради. Представники “Європейської солідарності” та “За майбутнє”, які підтримували Анатолія Москаленка вже покинули залу засідань у знак протесту та заявили, що не визнають результатів цього голосування. Процес підрахунку голосів триває.
- Глава Верховної ради Дмитро Разумков повідомив, що його повторний тест на коронавірус COVID-19 виявився позитивним. Він також висловив сподівання скоро повернутися до повноцінної парламентської роботи.