На засіданні Київської обласної ради сталися сутички перед голосуванням за голову облради. Ним намагаються обрати представника Слуги народу Олександра Склярова.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Напередодні голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко звинуватив Ярослава Москаленка, обраного від “За майбутнє” в тому, що він ніби то скуповує голоси.

У відповідь Москаленко поцікавився у Корнієнка, чи відомо йому про змову “Батьківщини” і “Слуг”, і що в обмін за підтримку Склярова представниця партії Тимошенко отримає посаду в міністерстві регіонального розвитку.

Як розповіли #Буквам депутати, в бюлетень внесене лише прізвище одного Склярова, хоча мали б бути всі кандидати.

Також в партії “За майбутнє” повідомили, що на голосування привезли двох депутатів хворих на коронавірус. Представники цієї партії викликали поліцію, але її виштовхали. В конфлікті брали участь народний депутат Олександр Дубінський та його колега з “Батьківщини” Костянтин Бондарьов.

Один з хворих нардепів – Руслан Браславський.

До речі, Браславський пропустив засідання Київської обласної ради у середу та попередив, що причиною його відсутності є позитивний тест на коронавірус. Перед цим на його місці сидів двійник у масці.

Браславський відмовляється проходити тест на коронавірус, посилаючись на “таємницю пацієнта”.

Київська обласна рада все ще не може розпочати роботу через інцидент з Браславським.

Депутати зареєструвалися та готуються голосувати.

Депутати розпочали голосування за главу Київської обласної ради. Представники “Європейської солідарності” та “За майбутнє”, які підтримували Анатолія Москаленка вже покинули залу засідань у знак протесту та заявили, що не визнають результатів цього голосування. Процес підрахунку голосів триває.