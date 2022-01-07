Про це повідомляє пресслужба НАТО.
Згідно з повідомленням, онлайн-засідання Військового комітету НАТО відбудеться 12 та 13 січня.
Перший день буде присвячений військово-стратегічному мисленню та обговоренню ведення оборони й бойових дій НАТО. Другий день розпочнеться з виступу генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Після виступу Столтенберга відбудеться огляд поточної ситуації й обговорення чинної позиції НАТО щодо стримування та оборони.
Пізніше міністри оборони проведуть зустріч з українськими та грузинськими представниками. На порядку денному — обговорення безпеки України та Грузії, а також прогрес у впровадженні оборонних реформ.
Пресконференція транслюватиметься в прямому ефірі на вебсайті НАТО.
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