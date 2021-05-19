Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на відповідь представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.
Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії (компанією Serum Institute of India) за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
У березні цього року StateWatch звернулася до МОЗ України із проханням надати інформацію щодо дати виробництва та строку придатності партії Covishield. Проте у міністерстві відмовилися надавати цю інформацію, посилаючись на вимоги виробника.
Згодом за заявою StateWatch представник омбудсмена двічі звертався до МОЗ щодо повторного розгляду запиту або ж обґрунтування, чому інформація не була надана.
У зверненнях омбудсмена зазначалося, що інформація щодо вакцини є суспільно важливою в умовах епідемії коронавірусу.
“У межах провадження щодо заступниці міністра охорони здоров’я України Шаталової Світлани Миколаївни 11.05.2021 складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною другою статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – повідомив представник Уповноваженого ВРУ з прав людини, якого цитують у StateWatch.
Протокол направлено для розгляду до Печерського районного суду міста Києва.
У StateWatch нагадали, що, згідно з частиною другою статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ненадання інформації тягне за собою штраф від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 425 до 850 гривень).
“Натомість у МОЗ продовжують наполягати, що шкода від надання інформації про дату виробництва та строк придатності партії вакцин Covishield переважає суспільний інтерес в її отриманні”, – зазначається в повідомленні StateWatch.
На початку березня цього року з’явилася інформація, що МОЗ видало наказ, згідно з яким медичній вертикалі в регіонах забороняється поширювати будь-яку інформацію про виробників та постачальників вакцини проти COVID-19, а також про її вартість.
Згодом Світлана Шаталова підтвердила це на брифінгу. За її словами, МОЗ не може розголошувати дані про вартість вакцини проти коронавірусу COVID-19, її виробників і постачальників на вимогу виробника. А розголошення може призвести до штрафів і навіть розірвання контракту.
Шаталова уточнила, що така вимога “зумовлена положеннями угоди, укладеної між МОЗ та спеціалізованою міжнародною організацією Crown Agents, яка уповноважена здійснювати закупівлі вакцини”.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).