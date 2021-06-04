На заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Володимира Павленка скоїли напад.

Про це заявили у пресслужбі АРМА.

Напад було скоєно вранці середи, 2 червня.

“За інформацією правоохоронних органів, невстановлені особи здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї, внаслідок чого Павленко отримав поранення середнього ступеню тяжкості”, — проінформували в агентстві.

АРМА наголошує, що сподівається на швидку та дієву реакцію правоохоронних органів зі встановлення, затримання та покарання зловмисників.

Варто зауважити, що в лютому поточного року в АРМА заявляли, що співробітники агентства піддаються погрозам та тиску.

“Станом на сьогодні на співробітників АРМА продовжується систематичний тиск у формі залякувань, прямих погроз та дискредитаційних акцій”, — йшлося в повідомленні.

Тоді в АРМА показали фото розбитої автівки Павленка та облитого свинячою кров’ю під’їзду, де мешкає посадовець.

Згідно з повідомленням агентства, наразі Павленко перебуває у лікарні, його стан стабільний, загроз життю немає

Національна поліція та поліція Києва поки не коментують цей інцидент.