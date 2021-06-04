Про це заявили у пресслужбі АРМА.
Напад було скоєно вранці середи, 2 червня.
“За інформацією правоохоронних органів, невстановлені особи здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї, внаслідок чого Павленко отримав поранення середнього ступеню тяжкості”, — проінформували в агентстві.
АРМА наголошує, що сподівається на швидку та дієву реакцію правоохоронних органів зі встановлення, затримання та покарання зловмисників.
Варто зауважити, що в лютому поточного року в АРМА заявляли, що співробітники агентства піддаються погрозам та тиску.
“Станом на сьогодні на співробітників АРМА продовжується систематичний тиск у формі залякувань, прямих погроз та дискредитаційних акцій”, — йшлося в повідомленні.
Тоді в АРМА показали фото розбитої автівки Павленка та облитого свинячою кров’ю під’їзду, де мешкає посадовець.
Згідно з повідомленням агентства, наразі Павленко перебуває у лікарні, його стан стабільний, загроз життю немає
Національна поліція та поліція Києва поки не коментують цей інцидент.
- Нагадаємо, АРМА забезпечує виявлення, розшук та управління щодо активів, що були одержані від корупційних та інших злочинів та на які накладено арешт або які конфісковано.
- До прикладу, в травні АРМА передали майно ПАТ “Одеський нафтопереробний завод” і ТОВ “Енергія і газ Україна” олігарха-втікача Сергія Курченка.
- ДБР наразі розслідує справу щодо зникнення 400 тисяч, які були на зберіганні в АРМА і переведені працівниками агентства на рахунки третіх осіб.