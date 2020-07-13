На заводі в Чернівцях спалахнула масштабна пожежа — фото, відео

У понеділок, 13 липня, на заводі з виробництва поліпропіленових труб в Чернівцях спалахнула масштабна пожежа. Площа пожежі — 2 тисячі кв. м.

Про це повідомили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа виникла на 3-му та 4-му поверхах чотириповерхового будинку на вул. Прутській, 29 в Чернівцях. За цією адресою розташовуються виробничі потужності ТОВ “Розма”, яке, як повідомляється на сайті підприємства, займається виготовленням труб та фітингів з поліпропілену.

Час виникнення пожежі не повідомляється. Площа пожежі досягла 2 тисяч квадратних метрів. О 16:30 пожежу було локалізовано.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих в результаті пожежі немає.

До ліквідації пожежі залучено близько 50 рятувальників та 16 одиниць техніки.