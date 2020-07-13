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На заводі в Чернівцях спалахнула масштабна пожежа — фото, відео

У понеділок, 13 липня, на заводі з виробництва поліпропіленових труб в Чернівцях спалахнула масштабна пожежа. Площа пожежі — 2 тисячі кв. м.

Понеділок, 13 липня 2020, 18:32

Про це повідомили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа виникла на 3-му та 4-му поверхах чотириповерхового будинку на вул. Прутській, 29 в Чернівцях. За цією адресою розташовуються виробничі потужності ТОВ “Розма”, яке, як повідомляється на сайті підприємства, займається виготовленням труб та фітингів з поліпропілену.

Пожар_Черновцы Розма

Фото: ДСНС

Час виникнення пожежі не повідомляється. Площа пожежі досягла 2 тисяч квадратних метрів. О 16:30 пожежу було локалізовано.

Пожар_Черновцы Розма

Фото: ДСНС

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих в результаті пожежі немає.

Пожар_Черновцы Розма

Фото: ДСНС

До ліквідації пожежі залучено близько 50 рятувальників та 16 одиниць техніки.

Пожар_Черновцы Розма

Фото: ДСНС

  • Раніше повідомлялося, що 12 липня в Одесі в триповерховому житловому будинку 1814 року побудови за адресою Буніна, 35 сталася пожежа.
  • Після пожежі в старовинному будинку на вулиці Буніна, що сталася напередодні, відселення потребують 38 осіб.
Теги: завод, Черновцы

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