На заводі в Чернівцях спалахнула масштабна пожежа — фото, відео

Про це повідомили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Пожежа виникла на 3-му та 4-му поверхах чотириповерхового будинку на вул. Прутській, 29 в Чернівцях. За цією адресою розташовуються виробничі потужності ТОВ “Розма”, яке, як повідомляється на сайті підприємства, займається виготовленням труб та фітингів з поліпропілену.
Час виникнення пожежі не повідомляється. Площа пожежі досягла 2 тисяч квадратних метрів. О 16:30 пожежу було локалізовано.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих в результаті пожежі немає.
До ліквідації пожежі залучено близько 50 рятувальників та 16 одиниць техніки.
- Раніше повідомлялося, що 12 липня в Одесі в триповерховому житловому будинку 1814 року побудови за адресою Буніна, 35 сталася пожежа.
- Після пожежі в старовинному будинку на вулиці Буніна, що сталася напередодні, відселення потребують 38 осіб.