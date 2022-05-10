Про це він розповів в етері телеканалу “Суспільне”.
За даними Кириленка, на “Азовсталі” окрім українських воїнів все ще знаходяться мирні мешканці, яким необхідна евакуація.
Він додав, що загалом в окупованому росіянами Маріуполі перебуває близько 100 000 осіб.
Кириленко зауважив, що евакуація з міста – це доволі складний процес, до якого залучено чимало осіб.
“Сама евакуація триває по декілька днів. Однією з причин є “фільтраційні табори” окупантів”, – заявив голова Донецької ОВА.
Він також наголосив, що “Азовсталь” постійно перебуває під артилерійськими та авіаційними обстрілами російських загарбників.
- Нагадаємо, Ірина Верещук повідомила, що усі жінки, діти та люди похилого віку, що переховувалися від російських обстрілів у підвалах маріупольського металокомбінату “Азовсталь” були евакуйовані 7 травня на підконтрольну Україні територію.
- Також повідомлялось, що під час евакуації із заблокованої території заводу “Азовсталь” російські військові розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу.
- Окрім цього, на “Азовсталі” разом з іншими “азовцями” перебуває військовий Євген Чуднєцов. У 2017 році в так званій “ДНР” його засудили до смертної кари, згодом змінили вирок на 30 років ув’язнення. У 2017 році чоловіка вдалося обміняти разом з іншими 131 полоненим.