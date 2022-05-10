За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, в укриттях оточеного російськими окупантами заводу "Азовсталь" перебуває ще понад сотня мирних громадян.

Про це він розповів в етері телеканалу “Суспільне”.

За даними Кириленка, на “Азовсталі” окрім українських воїнів все ще знаходяться мирні мешканці, яким необхідна евакуація.

Він додав, що загалом в окупованому росіянами Маріуполі перебуває близько 100 000 осіб.

Кириленко зауважив, що евакуація з міста – це доволі складний процес, до якого залучено чимало осіб.

“Сама евакуація триває по декілька днів. Однією з причин є “фільтраційні табори” окупантів”, – заявив голова Донецької ОВА.

Він також наголосив, що “Азовсталь” постійно перебуває під артилерійськими та авіаційними обстрілами російських загарбників.