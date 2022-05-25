Про це Петро Андрющенко написав у своєму Telegram-каналі.
За його даними, напередодні, 24 травня, на заводі “Азовсталь” спершу підірвалось четверо російських саперів.
Згодом, знову ж таки на “Азовсталі”, під час чергового розмінування заводу підірвалось ще двоє саперів. Цього разу це були сапери із так званої “ДНР”.
За інформацією Андрющенка, обидва сапери – у важкому стані, і медики не дають їм шансів вижити.
“”Азовсталь” продовжує битись навіть зараз. Маріуполь. Незламний та Нескорений”, – написав він.
- Нагадаємо, міська рада Маріуполя опублікувала імена колаборантів з місцевої фракції “Опозиційної платформи – За життя”. Вони перейшли на сторону росіян від початку наступу на Україну.
- Також губернатор Петербурга Олександр Беглов та голова “ДНР” Денис Пушилін обговорили встановлення побратимських зв’язків між Санкт-Петербургом та Маріуполем.