Радник мера Маріуполя повідомив, що на заводі "Азовсталь" вже вдруге підірвались ворожі сапери. Цього разу йдеться про фахівців із розмінування з ОРДО.

Про це Петро Андрющенко написав у своєму Telegram-каналі.

За його даними, напередодні, 24 травня, на заводі “Азовсталь” спершу підірвалось четверо російських саперів.

Згодом, знову ж таки на “Азовсталі”, під час чергового розмінування заводу підірвалось ще двоє саперів. Цього разу це були сапери із так званої “ДНР”.

За інформацією Андрющенка, обидва сапери – у важкому стані, і медики не дають їм шансів вижити.

“”Азовсталь” продовжує битись навіть зараз. Маріуполь. Незламний та Нескорений”, – написав він.