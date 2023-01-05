У тимчасово окупованому Криму на заводі "Кримський титан" у місті Армянськ російські армійці розмістили техніку та підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту ЗС РФ.

Про це повідомляє пресслужба ЦНС.

“На тимчасово окупованому півострові зафіксовано розміщення техніки на заводі “Кримський титан” (Армянськ), а також підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту ЗС РФ”, – йдеться у повідомленні.

А також зазначається, що наразі невідомо чим обґрунтовано перебування останніх на захопленому підприємстві. Адже це може бути навчання чи вимоги командування російських військ. У ЦНС закликали мешканців Армянську тимчасово утриматися від прогулянок на відкритому повітрі.

А також нагадали, що перебування військових на об’єктах хімічної промисловості є порушенням норм міжнародного гуманітарного права. При цьому, росіяни не вперше нехтують відповідними нормами. Зокрема вони розміщують військових на ЗАЕС, а також на цивільних об’єктах: у школах, дитсадках та лікарнях

Зазначимо, що росіяни продовжують звозити свій персонал на окуповану Запорізьку АЕС. Таким чином загарбники намагаються замінити український персонал, який відмовився співпрацювати з ними. Росіяни звозять свій персонал на захоплену Запорізьку атомну станцію замість тих, хто відмовляється працювати на окупантів.

Зокрема у січні на посаду заступника директора ЗАЕС з питань фізичного захисту та режиму планується призначити Дмитра Міняєва – заступника директора департаменту спеціальної безпеки АТ “Концерн “Росенергоатом” (дочірня структура “Росатому”).