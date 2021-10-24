У Нігерії на нелегальному нафтопереробному заводі відбувся потужний вибух: є загиблі.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

У п’ятницю в Нігерії у в штаті Ріверс відбувся сильний вибух на нелегальному нафтопереробному заводі, однак ЗМІ про це дізналися лише в неділю від місцевих жителів.

В результаті вибуху загинуло щонайменше 25 осіб. Зазначається, що ідентифікація тіл досі триває, серед загиблих є неповнолітні діти.

Незаконна нафтопереробка поширена в багатому нафтою регіоні Дельти Нігерії, оскільки вкрай бідні місцеві жителі прокладають трубопроводи, щоб виробляти паливо на продаж. Вони використовують вкрай примітивні, але й небезпечні методи вироблення палива, наприклад, кип’ятіння сирої нафти у бочках.

Нігерія є найбільшим експортером нафти в Африці. Понад 10% виробленої нафти (по 200 000 барелів щодоби) країна втрачає через вандалізм і крадіжки, які, до того ж шкодять навколишньому середовищу.