У Туреччині відбулась бійка між гравцями української команди "Минай" (Закарпаття) та російської команди "Шинник" (Ярославль).

Про це повідомляють “Суспільне“, спортивний журналіст Роман Бебех та очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Обидві команди зараз перебувають на зборах у Туреччині, де їх поселили в одному готелі.

Першим про бійку, яка відбулась 13 лютого, повідомив Роман Бебех. За його даними, бійка відбула через те, що російський футболіст некоректно поводився щодо персоналу готелю

Гравець ужгородського “Минаю” зробив зауваження росіянину, однак той був напідпитку, відверто хамив та не став просити вибачення.

“Потім оркостанець привів одноклубників розбиратись до представників Миная. І ця розмова знову ж призвела до бійки. Перемога Миная! Бійка відбувалась під музику “Допоможе ЗСУ!”. Вранці в готелі на обличчя росіян видно сліди вчорашнього бою”, – написав він.

Згодом Бебех додав, що російських футболістів виселять з готелю.

Як повідомили у “Суспільному”, бійка між футболістами з України та Росії дійсно була. Цю інформацію їм підтвердили у пресслужбі закарпатського клубу.

Зреагував на бійку і глава Закарпатської ОВА Віктор Микита.

“Майстер-клас з ведення перемовин з окупантами на міжнародних майданчиках. Вітаю наших земляків, футболістів закарпатського FC Minaj ФК «Минай», з перемогою над рашистським “Шинником” у кулачних боях, які відбулися вчора в Туреччині”, – написав він.