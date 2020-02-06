Про це повідомляє “Роскосмос”.
Спусковий апарат космічного корабля “Союз МС-13” приземлився в Казахстані.
На борту були троє учасників експедиції.
Це російський космонавт Олександр Скворцов, італійський астронавт Лука Пармітано і астронавт NASA Христина Кох. Операція по спуску пройшла в штатному режимі, самопочуття астронавтів хороше.
Скворцов та Пармітано були в космосі протягом 200 днів і 16 годин. У той же час Кох була на орбіті 328 днів і 14 годин. Своїм перебуванням вона встановила новий рекорд серед жінок.
Раніше рекордсменкою вважалася Пеггі Уїтсон. Вона пробула на орбіті протягом 288 днів.
Варто зазначити, що Кох вирушила в політ 14 березня 2019 року в якості бортінженера корабля “Союз МС-12”.
В цілому, “Союз МС-13” знаходився на МКС з 21 липня 2019 року.
Тепер на МКС до прибуття пілотованого корабля “Союз МС-16”, запуск якого заплановано на 9 квітня 2020 року, продовжать роботу учасники 61/62-ої тривалої експедиції – космонавт Роскосмосу Олег Скрипочка, астронавти NASA Ендрю Морган і Джессіка Меїр.
- Раніше американська астронавтка Христина Кох встановила новий жіночий рекорд по перебуванню в космосі.
- У жовтні минулого року вперше в історії дві астронавтки NASA – Христина Кох і Джессіка Мейр вийшли у відкритий космос.