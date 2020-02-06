На Землю повернулася жінка-астронавт Христина Кох (Christina Hammock Koch) NASA, яка була на орбіті протягом 328 днів і 14 годин.

Про це повідомляє “Роскосмос”.

Спусковий апарат космічного корабля “Союз МС-13” приземлився в Казахстані.

На борту були троє учасників експедиції.

Це російський космонавт Олександр Скворцов, італійський астронавт Лука Пармітано і астронавт NASA Христина Кох. Операція по спуску пройшла в штатному режимі, самопочуття астронавтів хороше.

Скворцов та Пармітано були в космосі протягом 200 днів і 16 годин. У той же час Кох була на орбіті 328 днів і 14 годин. Своїм перебуванням вона встановила новий рекорд серед жінок.

Раніше рекордсменкою вважалася Пеггі Уїтсон. Вона пробула на орбіті протягом 288 днів.

Варто зазначити, що Кох вирушила в політ 14 березня 2019 року в якості бортінженера корабля “Союз МС-12”.

В цілому, “Союз МС-13” знаходився на МКС з 21 липня 2019 року.

Тепер на МКС до прибуття пілотованого корабля “Союз МС-16”, запуск якого заплановано на 9 квітня 2020 року, продовжать роботу учасники 61/62-ої тривалої експедиції – космонавт Роскосмосу Олег Скрипочка, астронавти NASA Ендрю Морган і Джессіка Меїр.