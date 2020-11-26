Глава Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає, що бюджет-2020 необхідно секвеструвати до кінця року — іншого ефективного розв'язання проблеми недовиконання бюджету в витратній частині немає.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню LB.ua.

“Дивіться, що зараз відбувається щодо бюджету. Бюджет у частині доходів перевиконується користуючись з грамотної роботи Податкової. Податкова станом на 24 листопада перевиконала індикативні показники бюджету на 4,6 млрд гривень (загалом 462,9 млрд грн). З іншого боку, Мінфін недовиконав план із запозичення. Унаслідок цього у нас дійсно недовиконання бюджету в витратній частині зараз достатньо велике. Це проблема. Вона є. На жаль, на найближчі півтора місяця до кінця року вона буде погіршуватися”, – заявив він.

Гетманцев вважає, що в ситуації, яка склалася, необхідно скорочував витрати, і окрім секвестру іншого рішення немає.

“Я точно не друкував би гроші. Адже це буде рішення, яке спричинить катастрофічні наслідки в перспективі. Тому ми маємо скоротити капітальні витрати. Та профінансувати захищені статті”, – додав глава Комітету ВР.