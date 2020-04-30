Про це сказано на сайті телеканалу ТСН та в соціальних мережах.
Про пожежі повідомляють місцеві жителі в соцмережах. Вони викладають фотографії, відео пожеж і відзначають, що вогонь підбирається до сіл: Лучанка-Гай, Велідники-Норинськ і Ігнатпіль.
Крім того, дим над лісом видно і з міста Овруч.
Місцеві жителі допомагають рятувальникам гасити вогонь.
Інформацію про лісові пожежі також підтверджують в ДСНС. Рятувальники продовжують гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини біля сіл.
- Нагадаємо, з середини квітня в Житомирській області вирують масштабні пожежі — горять ліси та села.
- Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко повідомив, що мешканцям сіл у Житомирській області, які втратили житло через масштабні пожежі, компенсують збитки.
- 22 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки виділити 25 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.
- Раніше в Мережі з’явилися відео масових пожеж в Овруцькому районі Житомирської області.