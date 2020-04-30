На території Житомирської області поновилися пожежі в лісах біля населених пунктів.

Про це сказано на сайті телеканалу ТСН та в соціальних мережах.

Про пожежі повідомляють місцеві жителі в соцмережах. Вони викладають фотографії, відео пожеж і відзначають, що вогонь підбирається до сіл: Лучанка-Гай, Велідники-Норинськ і Ігнатпіль.

Крім того, дим над лісом видно і з міста Овруч.

Місцеві жителі допомагають рятувальникам гасити вогонь.

Інформацію про лісові пожежі також підтверджують в ДСНС. Рятувальники продовжують гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини біля сіл.