Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За наявною у правоохоронців інформацією, завідувач відділення Житомирського обласного онкологічного диспансеру організував схему з продажу ліків, що закуповувалися державним коштом. Така схема існувала щонайменше останніх пів року.

Дороговартісні ліки, які медзаклад отримував безплатно від держави на кожного пацієнта, медики “списували” і продавали за пів ціни в аптеки декількох обласних центрів. Потім медики призначали онкохворим пацієнтам ці препарати і пропонували купляти в тих самих аптеках.

Працівники СБУ провели обшуки в кабінетах учасників схеми, їхніх авто та аптеках. Під час обшуку виявили 500 тисяч гривень готівкою, партію ліків для збуту (50 упаковок).

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наразі триває виявлення всіх причетних до такої незаконної діяльності. Як кваліфікували дії причетних та яке покарання їх може загрожувати — наразі невідомо.