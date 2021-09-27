Медиків Житомирського обласного онкологічного диспансеру викрили на корупційній схемі із перепродажу закуплених державою ліків для онкохворих.

Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За наявною у правоохоронців інформацією, завідувач відділення Житомирського обласного онкологічного диспансеру організував схему з продажу ліків, що закуповувалися державним коштом. Така схема існувала щонайменше останніх пів року.

Дороговартісні ліки, які медзаклад отримував безплатно від держави на кожного пацієнта, медики “списували” і продавали за пів ціни в аптеки декількох обласних центрів. Потім медики призначали онкохворим пацієнтам ці препарати і пропонували купляти в тих самих аптеках.

Працівники СБУ провели обшуки в кабінетах учасників схеми, їхніх авто та аптеках. Під час обшуку виявили 500 тисяч гривень готівкою, партію ліків для збуту (50 упаковок).

Наразі триває виявлення всіх причетних до такої незаконної діяльності. Як кваліфікували дії причетних та яке покарання їх може загрожувати — наразі невідомо.