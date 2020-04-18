В Овруцькому районі Житомирської області тривають масштабні лісові пожежі, які почалися ще 16 квітня.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС області.

Загалом на ліквідацію наслідків лісових пожеж залучено 97 одиниць техніки та 607 осіб, з них від ДСНС – 21 одиниця техніки та 83 рятувальники.

Також для локалізації пожеж застосовували методи пуску зустрічного вогню (відпал), оборювання та проливання осередків.

Крім того, залучено пожежний потяг зі станції Коростень Південно-західної залізниці , який здійснював протипожежний захист залізничної колії та проводив заправку пожежних автомобілів водою.

У зв’язку з ускладненням доступу особового складу до окремих осередків пожежі залучено протипожежну авіацію, зокрема 3 літаки АН-32. Ними за добу здійснено 6 скидів води.

Також для надання допомоги на місце події направлено важку інженерну техніку (БАТ) Збройних сил України для створення захисних розмежувальних смуг.

“Завдяки вжитим заходам від пожежі було врятовано с. Виступовичі, частково с. Личмани (де проживають самосели) та с. Острови. У с. Колесники вдалося врятувати пост окремої роти поліції по охороні зони відчуження”, – додали у відомстві.

У ДСНС наголошують, що наразі ситуація з лісовою пожежею залишається контрольованою, гасіння продовжується у цілодобовому режимі.

Як повідомляє пресслужба Житомирської ОДА, для боротьби з пожежею в Овруцькому районі направлена додаткова техніка з інших районів, оскільки вогонь охопив кілька сіл, у людей згоріли будинки, а сильний вітер сприяє захопленню нових площ вогнем. Так, всіх жителів згорілих сіл евакуювали і переселили в сусідні села, зокрема в село Гладковичі.

Усі загоряння виникли 16 квітня. Вогняну стихію посилює сильний поривчастий вітер. Через це вогонь поширюється з великою швидкістю та за лічені секунди охоплює значні території.