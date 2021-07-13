Про це повідомляють у місцевій поліції.

Інцидент стався напередодні. За попередньо інформацією, хлопчик отримав поранення на березі місцевої річки. Та пізніше з’ясувалося, що все відбулося у будинку, де живе сім’я дитини. З місця події вилучили кулю калібром 9 мм та інші речові докази.

Фото: Відділ комунікації поліції Житомирської області

“До завдання дитині вогнепального поранення причетний киянин, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні. Попередньо, подія сталась унаслідок необережного поводження зі зброєю. У ході невідкладного обшуку в його автомобілі були виявлені та вилучені зброя, у тому числі автоматична, різнокаліберні боєприпаси та вибухонебезпечні речовини”, – повідомив голова ГУ Нацполіції в Житомирській області Юрій Олійник.

Поранену дитину госпіталізували до лікарні м. Новограда-Волинського.

Військовослужбовця затримали та розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.