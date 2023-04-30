У місті Коростень на Житомирщині виник конфлікт між місцевим приватним підприємцем та двома жінками - матір'ю та донькою. Чоловік погрожував жінкам та побив їх. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляють #Букви.

Відео та опис конфлікту було виставлено у соцмережі постраждалою. На своїй сторінці в Instagram вона закликала до допомоги мешканців Коростеня.

Дівчина повідомила, що невідомий чоловік погрожував вбити її матір та її саму. більш того, потім вінт схопив дівчина за волосся та кинув на асфальт.

Як пояснила дівчина, інцидент почався з того, що її мама підвезла доньку та її подругу до їхнього знайомого. Позаду автомобіль жінки підпер Юрій (чоловік, який почав конфлікт).

Мама дівчини дала йому проїхати, однак після цього він одразу почав погрожувати жінці та нецензурно висловлюватись у її бік.

“Крикнувши що ми не знаємо куди приїхали і кому перекрили дорогу, після цього зателефонував своїм друзям. За декілька хвилин приїхав цілий бус чоловіків , які відразу почали кричати що ми образили Юрія, кричали що переїдуть машину та нас разом з нею, називали нас не дуже етично, а після перейшли до дії . Один взяв мою мати за волосся ( прошу уточнити , це жінка 150 см та не більше 50 кг ) а коли я намагалася допомогти то я полетіла за волосся на асфальт , а після він переможно спитав “і що тепер?” . На цьому погрози не закінчилися . Один представився військовим з Бахмута та сказав що є зброя , яку він використає проти нас . Військові погрожують цивільним ?”, – написала дівчина.

Вона також додала, що очевидиця конфлікту, неповнолітня дівчина, почала знімати відео інциденту на телефон, після чого їй також почали погрожувати.

“Головний герой всієї історії Юрій Вигівський, власник СТО біля Сільпо , цим він і намагався показати свою величність та бив жінок. Допоможіть не лишите це без уваги. Зв’язки з судом можуть врятувати від закону, але від людей це не врятує”, – написала постраждала дівчина.

Після розголосу у соціальних мережах на конфлікт зреагували у поліції Житомирської області.

Правоохоронці наголосили, що увечері 28 квітня постраждалі матір з донькою написали заяву до поліції за фактом завдання тілесних ушкоджень.

Соціальними мережами шириться відео, на якому зафільмовано конфлікт між кількома жінками та чоловіками у м. Коростені.

“За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, опитали потерпілих та надали їм направлення на проходження судово-медичної експертизи для встановлення тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Також під час першочергових заходів встановлені учасники події. Тривають інші слідчі дії”, – мовиться у повідомленні.

Попередня правова кваліфікація події – ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України.