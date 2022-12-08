Вчора, 7 грудня, в Житомирській області підірвався автомобіль, в якому перебувало подружжя. Внаслідок чого без батьків залишилися вісім дітей.

Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.

Зазначається, що трагедія сталася близько 15:00 в Олевській громаді. По дорозі із села Сущани у напрямку Копища на узбіччі підірвався автомобіль Ford Transit.

Всередині перебували 38-річний чоловік і його 32-річна дружина. Як зазначили поліціянти, вони загинули.

Через таку подію сиротами залишились 8 дітей – усі неповнолітні. Зараз діти перебувають під наглядом родичів.