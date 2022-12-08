Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.
Зазначається, що трагедія сталася близько 15:00 в Олевській громаді. Дорогою з села Сущани у напрямку Копища на узбіччі підірвався автомобіль Ford Transit.
Всередині перебували 38-річний чоловік і його 32-річна дружина. Як зазначили поліціянти, обоє загинули.
Через таку подію сиротами залишились 8 дітей – усі неповнолітні. Зараз діти перебувають під наглядом родичів.
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