Вчора, 7 грудня, у Житомирській області підірвався автомобіль, в якому перебувало подружжя. Внаслідок цього без батьків залишилися восьмеро дітей.

Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.

Зазначається, що трагедія сталася близько 15:00 в Олевській громаді. Дорогою з села Сущани у напрямку Копища на узбіччі підірвався автомобіль Ford Transit.

Всередині перебували 38-річний чоловік і його 32-річна дружина. Як зазначили поліціянти, обоє загинули.

Через таку подію сиротами залишились 8 дітей – усі неповнолітні. Зараз діти перебувають під наглядом родичів.