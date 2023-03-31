Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.
Очільник відомства Герман Галущенко зазначив, що сьогодні генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів в Україні.
Однак у Житомирській області можливі обмеження електропостачання окремих категорій споживачів через ремонти мережевої інфраструктури.
Також у Харківській області через наслідки негоди можливі відключення споживачів у деяких районах.
За останню добу відновлено електропостачання після нещодавніх обстрілів: у Донецькій області – 4,4 тис. споживачів, у Харківській області – 1,6 тис. та Херсонській області – близько 500 споживачів.
- У найближчі пів року в енергосистемі України буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів.