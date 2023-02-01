Правоохоронці виявили в Житомирській області трьох місцевих мешканок, які для того, аби переправити за кордон військовозобов’язаних чоловіків уклали з ними фіктивні шлюби. Жінкам повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Наразі трьом місцевим жителькам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення військовослужбовця через державний кордон України.

Зазначається, що знайома військовозобов’язаного чоловіка організувала укладення фіктивного шлюбу з жінкою з інвалідністю. Також вона залучила ще двох знайомих для допомоги. За це псевдонареченій пообіцяли 1 500 доларів США.

Правоохоронці викрили спільників безпосередньо під час передачі першої частини коштів. Під час обшуку в автомобілі вилучили обумовлену частину коштів та виготовлені документи.