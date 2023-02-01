Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Наразі трьом місцевим жителькам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення військовослужбовця через державний кордон України.
Зазначається, що знайома військовозобов’язаного чоловіка організувала укладення фіктивного шлюбу з жінкою з інвалідністю. Також вона залучила ще двох знайомих для допомоги. За це псевдонареченій пообіцяли 1 500 доларів США.
Правоохоронці викрили спільників безпосередньо під час передачі першої частини коштів. Під час обшуку в автомобілі вилучили обумовлену частину коштів та виготовлені документи.
- Кабінет Міністрів України затвердив новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував повідомлення Генштабу про те, що військовозобов’язані не можуть виїжджати за межі області, в якій вони зареєстровані, без дозволу військкомату.
- У період дії воєнного стану українці мають право перетинати державний кордон для лікування за кордоном. У Міністерстві охорони здоров’я надали роз’яснення щодо ухваленої урядом постанови 27 січня “Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України”.