Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунченко.

У відеозверненні Бунченко заявив, що ворог продовжує проводити постійні обстріли Народницької територіальної громади. Вчора росіяни вперше застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град” на території Житомирської області .

Під удар потрапило село Селець. Внаслідок обстрілу загинуло троє військовослужбовців та одна цивільна особа. Бунченко повідомив, що захисники області продовжують укріплювати її рубежі.

  • Наслідки обстрілу ТРЦ у Києві: фото.
  • Окупанти викрали з порту в Бердянську п’ять кораблів із десятками тисяч тонн зерна.
  • Оперативна інформація з фронту станом на 21 березня