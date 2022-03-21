Ворог наніс удар по Житомирщині з РСЗВ "Град". Внаслідок цього загинуло троє військових та одна цивільна особа.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунченко.

У відеозверненні Бунченко заявив, що ворог продовжує проводити постійні обстріли Народницької територіальної громади. Вчора росіяни вперше застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град” на території Житомирської області .

Під удар потрапило село Селець. Внаслідок обстрілу загинуло троє військовослужбовців та одна цивільна особа. Бунченко повідомив, що захисники області продовжують укріплювати її рубежі.