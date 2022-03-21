Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунченко.
У відеозверненні Бунченко заявив, що ворог продовжує проводити постійні обстріли Народницької територіальної громади. Вчора росіяни вперше застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град” на території Житомирської області .
Під удар потрапило село Селець. Внаслідок обстрілу загинуло троє військовослужбовців та одна цивільна особа. Бунченко повідомив, що захисники області продовжують укріплювати її рубежі.
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