9 липня мешканки міста Малин, що в Житомирській області знайшли травмованого собаку, який не міг самостійно пересуватися. Ветеринари встановили, що тварину зґвалтували. Зоозахисники UAnimals звернулися до Національної поліції області щодо вчинення кримінального злочину та вимагають невідкладно розпочати досудове розслідування.

Про це повідомляє пресслужба організації у Telegram.

Зазначається, що собака мав рвані рани в області поперекового відділу хребта та паху. Тварина отримала їх близько двох тижнів тому, внаслідок фізичної розправи. Наразі через травми вона не може пересуватися самостійно.

Собаку назвали Сарою. Завдяки зоозахисникам вона перебуває на лікуванні, яке триватиме доволі довго. UAnimals переказали на реабілітацію тварини 5 000 гривень.

Активісти заявили, що з жорстокості до тварин починається жорстокість до людей. Вони дуже хочуть, щоби той, хто вчинив так з Сарою, був покараний та відповів за злочин.