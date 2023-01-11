Служба безпеки України викрила у Житомирській області прислужника монастиря УПЦ МП у закликах до захоплення Києва.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Зловмисником, який підтримував російських окупантів, виявився прислужник Спасо-Покровського жіночого монастиря місцевої єпархії УПЦ МП.

Після початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримав російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини у прокремлівському Telegram-каналі “русская весна”.

У ньому він залишив коментарі з закликом знищувати українців та захопити Київ.

Крім цього активно оприлюднював схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах.

Особливо “відзначав” повітряні атаки на об’єкти енергетики та соціальні установи, зокрема школи та лікарні.

У своїх дописах зловмисник популяризував росіян і займався дискредитацією підрозділів Сил оборони.

Також він агітував громадян не вступати до лав ЗСУ.

За ініціативи СБУ виявлені матеріали було передано на комплексну судову психолого-лінгвістичну експертизу.

За висновками експертів, задокументовані “публікації” загрожують державній безпеці України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.