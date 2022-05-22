22 травня росіяни завдали ракетних ударів по місту Малин Житомирської області. Під час обстрілів в області лунала повітряна тривога.

Інформацію про це “Суспільному” підтвердив міський голова Малина Олександр Ситайло.

Внаслідок удару російських військ по Малину по одна людина. Про це в коментарі Суспільному розповів Голова Житомирської військово-цивільної адміністрації Віталій Бунечко заявив, що внаслідок удару російських військ по Малину відомо про загибель однієї людини.

За його словами, інформація попередня, оскільки на місці удару продовжують розбирати завали.

“Поки що нічого більш конкретного сказати не можу, хіба що вже підтверджена інформація про одного загиблого. Удар по Малину дуже схожий на той, що був 20 травня. На місці удару була пожежа, ліквідувати її вдалося буквально ось – ближче до сьомої години вечора. Щодо пошкоджень, то на місці працює експертна група. По факту, знову постраждали будинки тих людей, які щойно лише почали їх лагодити і позабивали вікна”, – зазначив Бунечко.

Раніше 20 травня у соцмережах з’явилася інформація про вибухи на Житомирщині. Очільник Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк в коментарі Суспільному підтвердив, що вибухи були в районі міста Малин.