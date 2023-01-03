Державне бюро розслідувань виявило на Житомирській митниці товари з Росії, вартість яких складає 1,5 млн грн. Наразі їх вилучили на потреби держави.

Про це повідомили пресслужби ДБР та Офіс генпрокурора у Telegram.

Під час масштабних профілактичних заходів працівники ДБР провели обшуки на Житомирській митниці, за результатами яких було виявлено товари з Російської Федерації, завезені до України всупереч чинному законодавству.

Загальна вартість майна з РФ склала понад 1,5 мільйона гривень.

У вересні 2022 року приватна фірма з Києва, в порушення закону, ввезла на територію України товари російського виробництва для автомобілів. Водночас в офіційних документах країною походження ділки вказали Китай, тоді як насправді товар був вироблений та імпортувався з РФ.

Під час обшуку товар та документи, які підтверджують його походження вилучили. Наразі вирішується питання щодо передачі арештованого майна в управління АРМА.