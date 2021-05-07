Про це йдеться у відповіді на запит #Букв.

“Загальний бюджет на створення онлайн-курсу “Цифрова журналістика”, який містив розробку сценаріїв, організаційно-режисерський супровід, забезпечення знімального процесу, оренду студії та обладнання, логістичні витрати, роботу гримера, постпродакшн та інші суміжні витрати склав 217 665,00 грн”, – йдеться у відповіді.

Водночас в EGAP підтвердили, що журналісти-спікери, які брали участь в реалізації цього проєкту, отримали гонорари. При цьому конкретні суми програма відмовилася назвати.

“Відповідно до умов укладених контрактів щодо створення даного курсу фінансова інформація щодо гонорарів фізичних осіб, які залучались до створення курсу, була віднесена до конфіденційної й такої, що не підлягає розкриттю третім особам”, – заявили в EGAP.

Нагадаємо, що у середу, 28 квітня, державний портал “Дія” оголосив про запуск курсу з цифрової журналістики. Зазначається, що це авторський курс головної редакторки “Української правди” Севгіль Мусаєвої, який втілено Міністерством цифрової трансформації за підтримки швейцарсько-української Програми “Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP).

Хто спікери?

Севгіль Мусаєва – журналістка, головна редакторка онлайн-видання “Українська правда” та авторка цього курсу. Спеціалізується на нафтогазовій тематиці та паливно-енергетичному комплексі. Максим Скубенко – редактор фактчекінгового проєкту VoxCheck та телеаналітик на “UA Перший”. Раніше працював аудитором в “OTP Банку” та Національному банку України. Роман Кравець – політичний оглядач УП. Марія Леонова – старша редакторка “Громадського телебачення”. Наталя Гуменюк – журналістка-міжнародниця, викладачка, ексголова “Громадського телебачення”. У свій час Гуменюк працювала на телеканалах “Інтер”, “Новий канал”, “5 канал”, “К1” та ICTV. Після раптового звільнення з “Інтера” почала працювати фрілансером для низки українських видань, серед яких “Українська правда” та “Український тиждень”. Федір Попадюк – журналіст УП, керівник відділу подкастів. Валентина Семеніхіна – менеджерка спільноти читачів УП. Олександр Шумілін – випусковий редактор стрічки новин УП. Катерина Сергацкова – засновниця видання “Заборона”. Працювала у “Громадському” та УП.

Зазначимо, що Програма “Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади” (Програма EGAP) реалізується з 2015 року Фондом “Східна Європа” та Фондом Innovabridge. На вебпорталі програми вказано, що вона співпрацює з українськими міністерствами, зокрема й з Міністерством цифрової трансформації України. Програма впроваджується за підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC).