Про це військовий написав у Facebook.
У жовтні Олег Симороз підірвався на протитанковій міні, у зв’язку з чим втратив обидві ноги, отримав важкі поранення щелепи та двох рук. З того часу він проходить лікування та реабілітацію в Київському Військовому госпіталі.
Свій перший допис після поранення військовий присвятив законопроєкту №5655 і його ініціаторам.
14 грудня Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності”. Українці створили петицію з проханням до президента накласти “вето” на законопроєкт. Підтриманий у другому читанні законопроєкт передбачає зміну підходів до містобудування, зокрема максимальну цифровізацію процесів та автоматизацію дій з надання необхідних дозволів. Проте, низка правозахисних організацій, політиків і журналістів наголосили: цей закон приведе до свавілля з боку забудовників.
Зокрема, мер Києва Віталій Кличко наголосив: цей законопроєкт повністю нівелює контроль міст за будівництвом істворює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок. Навіть Головне юридичне управління апарату Верховної Ради вже надало свої зауваження, у яких зазначило, що деякі норми законопроєкту є неконституційними.
Законопроєкт підтримали у більшості своїй 175 “слуг” і нардепи, які раніше входили до нині забороненої партії “ОПЗЖ”.
Олег Симороз, як колишній борець зі стихійними забудовами, бурхливо відреагував на допис. Він пообіцяв: що “слугам народу”, що партійцям від “ОПЗЖ”, що персонально Шуляк доведеться відповідати за скоєне.
На наступний день після розміщення допису глава партії “Слуга народу” Олена Шуляк прийшла до пораненого бійця у госпіталь для “з’ясування стосунків”.
Як наголосив Симороз, Шуляк не попередила про візит ні його, ані його близьких. У матері військового, яка на той час перебувала біля сина в госпіталі, глава партії “слуг” не запитала навіть чи у стані він зараз спілкуватися.
“Одразу спростую можливе “алібі” пані Олени Шуляк, що начебто — це не було з’ясовування стосунків, а вона просто раптом вирішила мене провідати. Мою маму найбільше здивувало навіть не те що голова правлячої партії не поцікавилася тим, чи може потрібна якась допомога (ми б у таких людей допомогу й так би не брали), а що вона навіть не запитала про моє самопочуття й чи взагалі я маю змогу з нею розмовляти в той момент, коли вона прийшла“, – написав Олег Симороз, додавши: “На злодії шапка горить”, так виглядає цей випадок, коли лобістка будівельної мафії прибігає у військовий госпіталь з’ясовувати стосунки, після того, як мій допис про її антинародний законопроєкт і домовленості з ОПЗЖ широко розійшовся в соціальних мережах“.
На переконання військового, Шуляк сподівалася, що він не буде у стані чинити словесного опору і вона зможе потім відзвітувати громадськості про те, що поспілкувалася з ним і все пояснила. Однак, Олег Симороз у відеозаписі припустив, що, ймовірно, вперше в житті Олені Шуляк сказали усе, що про неї думають, в обличчя.
“Я сказав усе те, що думаю про цей законопроєкт. Я сказав це як військовий, і, думаю, військові мене підтримають, про їх коаліцію з цією проросійською шваллю – з ОПЗЖ“, – розповів він, висловивши радість з приводу можливості висловити це представниці “слуг народу” персонально.
Військовий додав, що Шуляк, зіштовхнувшись з опором, почала звинувачувати його у брехні та навіть натякати на проплаченість допису.
Він також порушив питання: в обмін на що “ОПЗЖ” погодилися на співпрацю з партією “Слуга народу”?
Олег Симороз констатував: законопроєкт №5655 розв’язав руки “будівельній мафії”, що знівелювало роки його боротьби з забудовниками.
Олена Шуляк поки ніяк не прокоментувала інцидент.
- За добу петиція з вимогою накласти вето на законопроєкт №5655 про містобудівну реформу набрала 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.