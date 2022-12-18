Боєць 1 роти 131 батальйону 112-ї бригади Олег Симороз розповів про свої враження від зустрічі з главою партії "Слуга народу" Оленою Шуляк, яка прийшла до нього в госпіталь, де захисник України проходив реабілітацію після важкого поранення на війні, аби розібратися стосовно критичного допису військового у Facebook.

Про це військовий написав у Facebook.

У жовтні Олег Симороз підірвався на протитанковій міні, у зв’язку з чим втратив обидві ноги, отримав важкі поранення щелепи та двох рук. З того часу він проходить лікування та реабілітацію в Київському Військовому госпіталі.

Свій перший допис після поранення військовий присвятив законопроєкту №5655 і його ініціаторам.

14 грудня Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності”. Українці створили петицію з проханням до президента накласти “вето” на законопроєкт. Підтриманий у другому читанні законопроєкт передбачає зміну підходів до містобудування, зокрема максимальну цифровізацію процесів та автоматизацію дій з надання необхідних дозволів. Проте, низка правозахисних організацій, політиків і журналістів наголосили: цей закон приведе до свавілля з боку забудовників.

Зокрема, мер Києва Віталій Кличко наголосив: цей законопроєкт повністю нівелює контроль міст за будівництвом істворює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок. Навіть Головне юридичне управління апарату Верховної Ради вже надало свої зауваження, у яких зазначило, що деякі норми законопроєкту є неконституційними.

Законопроєкт підтримали у більшості своїй 175 “слуг” і нардепи, які раніше входили до нині забороненої партії “ОПЗЖ”.

Олег Симороз, як колишній борець зі стихійними забудовами, бурхливо відреагував на допис. Він пообіцяв: що “слугам народу”, що партійцям від “ОПЗЖ”, що персонально Шуляк доведеться відповідати за скоєне.

На наступний день після розміщення допису глава партії “Слуга народу” Олена Шуляк прийшла до пораненого бійця у госпіталь для “з’ясування стосунків”.

Як наголосив Симороз, Шуляк не попередила про візит ні його, ані його близьких. У матері військового, яка на той час перебувала біля сина в госпіталі, глава партії “слуг” не запитала навіть чи у стані він зараз спілкуватися.

“Одразу спростую можливе “алібі” пані Олени Шуляк, що начебто — це не було з’ясовування стосунків, а вона просто раптом вирішила мене провідати. Мою маму найбільше здивувало навіть не те що голова правлячої партії не поцікавилася тим, чи може потрібна якась допомога (ми б у таких людей допомогу й так би не брали), а що вона навіть не запитала про моє самопочуття й чи взагалі я маю змогу з нею розмовляти в той момент, коли вона прийшла“, – написав Олег Симороз, додавши: “На злодії шапка горить”, так виглядає цей випадок, коли лобістка будівельної мафії прибігає у військовий госпіталь з’ясовувати стосунки, після того, як мій допис про її антинародний законопроєкт і домовленості з ОПЗЖ широко розійшовся в соціальних мережах“.

На переконання військового, Шуляк сподівалася, що він не буде у стані чинити словесного опору і вона зможе потім відзвітувати громадськості про те, що поспілкувалася з ним і все пояснила. Однак, Олег Симороз у відеозаписі припустив, що, ймовірно, вперше в житті Олені Шуляк сказали усе, що про неї думають, в обличчя.