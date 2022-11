Відео оприлюднено на сторінці в Instagram.

Кадри понівечених війною будівель переплітаються із розповідями очевидців та залишеними графіті художника.

Бенксі зобразив графіті на стіні одного із практично повністю зруйнованих військами РФ багатоповерхових будинків.

На його роботі зображено гімнастку, яка виконує вправи на уламках будівлі, що впираються в непошкоджену російськими ударами стіну.

Також Бенксі залишив короткий підпис під трьома світлинами з малюнком “Бородянка, Україна”.

Окрім цього, Бенксі також належать роботи:

Three days after Banksy debuted his latest mural on Instagram, spray painted on the wall of a bombed building in the city of Borodianka, Ukraine, the anonymous street artist confirmed that he completed seven new works in Ukraine in total https://t.co/HyaGCPmWqP pic.twitter.com/4Ssudpoajy

— CNN (@CNN) November 14, 2022