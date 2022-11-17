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Кадри понівечених війною будівель переплітаються із розповідями очевидців та залишеними графіті художника.

 

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Допис, поширений Banksy (@banksy)

Бенксі зобразив графіті на стіні одного із практично повністю зруйнованих військами РФ багатоповерхових будинків.

На його роботі зображено гімнастку, яка виконує вправи на уламках будівлі, що впираються в непошкоджену російськими ударами стіну.

Також Бенксі залишив короткий підпис під трьома світлинами з малюнком “Бородянка, Україна”.

Окрім цього, Бенксі також належать роботи:

  • Діти на гойдалці з протитанкового їжака, на Майдані Незалежності в Києві.
  • Гімнастка, яка стоїть на руках, у Бородянці.
  • Хлопчина, що кидає на землю чоловіка у кімоно, схожого на Путіна, в Ірпені.
  • Жінка в халаті – у протигазі та з вогнегасником.
  • Бородатий чоловік, що приймає ванну.
  • Броньована вантажівка з боєголовкою у вигляді пеніса.

Який сьомий твір Бенксі в Україні, CNN не уточнило, але раніше подейкували, що йому належить зображення гімнастки, яка виступає зі стрічкою, на зруйнованій будівлі в Ірпені.

Нові роботи — перші публічні стінописи Бенксі за більш ніж рік, хоча це не перший випадок, коли його творчість асоціюється з Україною.

Довідка. Бенксі — скандально відомий британський андеграундний художник графіті, особа якого залишається невідомою. Серед найпоширеніших припущень, що ним є швейцарський художник Метр де Кассон або його справжнє ім’я  — Роберт або Робін Бенкс.
Завдяки таланту чоловіка та гострій соціальній тематиці його малюнків, Бенксі здобув популярність спершу в Англії, а потім і у всьому світі. Він досі зберігає анонімність та продовжує ховатися від поліції.