Відео оприлюднено на сторінці в Instagram.
Кадри понівечених війною будівель переплітаються із розповідями очевидців та залишеними графіті художника.
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Бенксі зобразив графіті на стіні одного із практично повністю зруйнованих військами РФ багатоповерхових будинків.
На його роботі зображено гімнастку, яка виконує вправи на уламках будівлі, що впираються в непошкоджену російськими ударами стіну.
Також Бенксі залишив короткий підпис під трьома світлинами з малюнком “Бородянка, Україна”.
Окрім цього, Бенксі також належать роботи:
- Діти на гойдалці з протитанкового їжака, на Майдані Незалежності в Києві.
- Гімнастка, яка стоїть на руках, у Бородянці.
- Хлопчина, що кидає на землю чоловіка у кімоно, схожого на Путіна, в Ірпені.
- Жінка в халаті – у протигазі та з вогнегасником.
- Бородатий чоловік, що приймає ванну.
- Броньована вантажівка з боєголовкою у вигляді пеніса.
Three days after Banksy debuted his latest mural on Instagram, spray painted on the wall of a bombed building in the city of Borodianka, Ukraine, the anonymous street artist confirmed that he completed seven new works in Ukraine in total https://t.co/HyaGCPmWqP pic.twitter.com/4Ssudpoajy
— CNN (@CNN) November 14, 2022
Який сьомий твір Бенксі в Україні, CNN не уточнило, але раніше подейкували, що йому належить зображення гімнастки, яка виступає зі стрічкою, на зруйнованій будівлі в Ірпені.
Нові роботи — перші публічні стінописи Бенксі за більш ніж рік, хоча це не перший випадок, коли його творчість асоціюється з Україною.
Довідка. Бенксі — скандально відомий британський андеграундний художник графіті, особа якого залишається невідомою. Серед найпоширеніших припущень, що ним є швейцарський художник Метр де Кассон або його справжнє ім’я — Роберт або Робін Бенкс.
Завдяки таланту чоловіка та гострій соціальній тематиці його малюнків, Бенксі здобув популярність спершу в Англії, а потім і у всьому світі. Він досі зберігає анонімність та продовжує ховатися від поліції.