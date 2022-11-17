Відомий британський вуличний художник Бенксі на знак підтримки опублікував відео з України. Раніше він підтвердив ЗМІ, що створив ще сім стінописів в Україні, присвячених російсько-українській повномасштабній війні.

Відео оприлюднено на сторінці в Instagram.

Кадри понівечених війною будівель переплітаються із розповідями очевидців та залишеними графіті художника.

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Бенксі зобразив графіті на стіні одного із практично повністю зруйнованих військами РФ багатоповерхових будинків.

На його роботі зображено гімнастку, яка виконує вправи на уламках будівлі, що впираються в непошкоджену російськими ударами стіну.

Також Бенксі залишив короткий підпис під трьома світлинами з малюнком “Бородянка, Україна”.

Окрім цього, Бенксі також належать роботи:

Діти на гойдалці з протитанкового їжака, на Майдані Незалежності в Києві.

Гімнастка, яка стоїть на руках, у Бородянці.

Хлопчина, що кидає на землю чоловіка у кімоно, схожого на Путіна, в Ірпені.

Жінка в халаті – у протигазі та з вогнегасником.

Бородатий чоловік, що приймає ванну.

Броньована вантажівка з боєголовкою у вигляді пеніса.

Three days after Banksy debuted his latest mural on Instagram, spray painted on the wall of a bombed building in the city of Borodianka, Ukraine, the anonymous street artist confirmed that he completed seven new works in Ukraine in total https://t.co/HyaGCPmWqP pic.twitter.com/4Ssudpoajy — CNN (@CNN) November 14, 2022

Який сьомий твір Бенксі в Україні, CNN не уточнило, але раніше подейкували, що йому належить зображення гімнастки, яка виступає зі стрічкою, на зруйнованій будівлі в Ірпені.