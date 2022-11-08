Американський актор та кінорежисер Шон Пенн уже втретє за час повномасштабної війни відвідує Україну. Цього разу він привіз свою статуетку "Оскара" як символ віри в перемогу нашої країни.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зауважив, що зустріч була особливою, адже Шон привіз свою статуетку “Оскара” як символ віри в перемогу нашої країни. Вона перебуватиме в Україні до закінчення війни.

Зеленський поінформував, що “з великим задоволенням вручив Шону Пенну орден “За заслуги” ІІІ ступеня”.

Окрім цього, глава держави подякував за таку щиру підтримку та вагомий внесок у популяризацію України у світі.

Також вони разом відвідали Алею сміливості на столичній площі Конституції, де поруч з іменами багатьох світових лідерів, які допомогли Україні під час повномасштабного вторгнення РФ, є й іменна табличка Шона Пенна.

Шон Пенн відвідав Україну в перший день російського вторгнення, щоб зафіксувати події в нашій країні та донести світові правду про російську агресію. Така підтримка України та її людей є дуже цінною, зауважив Зеленський.

Американський актор приїжджав до України у листопаді 2021 року. Він побував на Приазов’ї та поспілкувався з українськими військовими у межах підготовки документального фільму. Після російського широкомасштабного вторгнення він закликав мільярдерів світу придбати для України 12 винищувачів.

Шон Пенн протягом багатьох років долучався до антивоєнних та гуманітарних операцій. У фільмі Discovery Plus 2020 року “Citizen Penn” розповідається про те, які зусилля докладав актор, щоб створити некомерційну організацію Community Organized Relief Effort. Вона також відома як CORE. Зазначимо, що ця організація допомогає українським переселенцям у Польщі.