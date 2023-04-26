Ердан наголосив, що неодноразово просив перенести дату засідання, проте РФ “не дослухалася”.
“В цей священний день я відмовляюся слухати брехню та звинувачення. Ця дискусія не шанує полеглих. Ізраїль не братиме в ній участі”, – заявив дипломат, зачитавши імена загиблих минулого року.
Він запалив поминальну свічку та залишив зустріч із рештою ізраїльської делегації.
Ердан зазначив, що ізраїльсько-палестинський конфлікт триває через упертість палестинців, і звинуватив Раду Безпеки в лицемірстві за те, що вона зосередилася на Ізраїлі, ігноруючи дестабілізуючу діяльність Ірану в регіоні.
Відмова Росії відкласти дебати була розцінена як помста Ізраїлю за підтримку України. Тоді як Ізраїль намагався уникати антагонізації Росії, яка контролює повітряний простір над Сирією, Ердан кілька разів різко критикував Москву та її вторгнення в Україну, зокрема в ООН.
Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також відмовилася брати участь у засіданні Ради Безпеки ООН під головуванням Росії.
Окрім цього, представники Великої Британії та США в ООН відповіли на агресивну промову Росії під час засідання Ради безпеки 24 квітня.
Напередодні головування Росії на засіданні Ради Безпеки ООН 24 квітня, усі 27 послів Європейського Союзу зробили спільну заяву, в якій засудили дії РФ в Україні.
Також Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш різко розкритикував дії російської влади, що продовжує війну проти України.
- У травні Ізраїль планує провести у Києві випробування розробленої спеціально для України системи сповіщення про ракетні обстріли.
- Ізраїль прийняв рішення про подовження допомоги вимушеним переселенцям з України на тлі повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.
- Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель іронічно висловився щодо переходу головування в Раді Безпеки ООН до Росії, яке відбулося 1 квітня – в День сміху.
- У квітні Росія перейняла головування у Раді безпеки ООН. Однак Сполучені Штати досі не видали візи російській делегації в Організації Об’єднаних Націй, штаб-квартира якої розташована у Нью-Йорку.