25 квітня постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан залишив засідання Ради Безпеки, на якому головував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. На засіданні обговорювали "палестинське питання" у День пам'яті загиблих солдатів Ізраїлю та жертв терору, напередодні Дня незалежності країни.

Ердан наголосив, що неодноразово просив перенести дату засідання, проте РФ “не дослухалася”.

“В цей священний день я відмовляюся слухати брехню та звинувачення. Ця дискусія не шанує полеглих. Ізраїль не братиме в ній участі”, – заявив дипломат, зачитавши імена загиблих минулого року.

Він запалив поминальну свічку та залишив зустріч із рештою ізраїльської делегації.

Ердан зазначив, що ізраїльсько-палестинський конфлікт триває через упертість палестинців, і звинуватив Раду Безпеки в лицемірстві за те, що вона зосередилася на Ізраїлі, ігноруючи дестабілізуючу діяльність Ірану в регіоні.

Відмова Росії відкласти дебати була розцінена як помста Ізраїлю за підтримку України. Тоді як Ізраїль намагався уникати антагонізації Росії, яка контролює повітряний простір над Сирією, Ердан кілька разів різко критикував Москву та її вторгнення в Україну, зокрема в ООН.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також відмовилася брати участь у засіданні Ради Безпеки ООН під головуванням Росії.

Окрім цього, представники Великої Британії та США в ООН відповіли на агресивну промову Росії під час засідання Ради безпеки 24 квітня.

Напередодні головування Росії на засіданні Ради Безпеки ООН 24 квітня, усі 27 послів Європейського Союзу зробили спільну заяву, в якій засудили дії РФ в Україні.

Також Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш різко розкритикував дії російської влади, що продовжує війну проти України.