Ще до того, як у понеділок на першому матчі Чемпіонату світу з футболу Іран проти Англії був забитий м’яч, іранські гравці зробили потужну заяву. На знак солідарності з тими, хто протестував удома, футболісти мовчали, поки на міжнародному стадіоні Халіфа лунав національний гімн Ірану перед початком гри. Матч завершився перемогою Англії з рахунком 6:2.

Про це пише CNN.

Протести, хаос і насильство сколихнули Іран в останні місяці та загрожували самій природі режиму країни, який перебуває при владі понад 40 років.

Протести, які експерти називають найбільш значними з моменту встановлення клерикального правління після Іранської революції 1979 року, були спровоковані смертю Махси Аміні, 22-річної жінки, яка померла після затримання іранською поліцією моралі, нібито за недотримання консервативного дрес-коду країни. Іранські сили безпеки розв’язали насильницьку відповідь.

Перед початком турніру тренер Ірану Карлуш Кейрош сказав, що гравцям буде дозволено протестувати під час змагань у Катарі.

Тиха демонстрація поваги в понеділок була зустрінута гучною реакцією іранських уболівальників, багато з яких підбадьорювали весь час.

Протести в Ірані

В Ірані тривають протести після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчину в Тегерані затримала поліція моралі за “невідповідний одяг” та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні. На протестах чимало іранських жінок відрізають своє волосся, що є ознакою гострої форми протесту.

Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.

26 жовтня в Ірані відбулися загальнонаціональні протести, щоб відзначити 40 днів після смерті Аміні, важливий день жалоби в іранській та ісламській традиціях.

Державне інформаційне агентство ISNA заявило, що сили безпеки “не перешкоджали” протестувальникам відвідати могилу Аміні в Саккезі, а сутички відбулись після того, як вони покинули місце поховання.

Водночас в Ірані сили безпеки та Революційна гвардія захищають уряд від протестувальників, які вже місяць закликають до повалення режиму. Силовики захищають владу, яка тісно вплела сили безпеки в економіку та структуру держави, продовжуючи у такий спосіб своє панування.

Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.

Серед тих, хто опинився під санкціями – командир розвідувальної організації Корпусу вартових Ісламської революції та заступник командувача КВІР з операцій, а також двоє чиновників у провінції Сістан і Белуджистан.

Офіційні особи Білого дому кажуть: Сполучені Штати побоюються, що Росія може давати поради Ірану щодо того, як придушити громадські протести.

“Ми стурбовані тим, що Москва може консультувати Тегеран щодо найкращих практик, спираючись на великий досвід Росії у придушенні відкритих демонстрацій”, — заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу в середу. “Докази того, що Іран допомагає РФ вести війну проти України, очевидні і публічні. І Іран, і РФ зближуються, чим більше вони стають ізольованими. Наше повідомлення Ірану дуже, дуже чітке – припиніть вбивати своїх людей і припиніть надсилати зброю до Росії, щоб допомогти вбивати українців”, – додала вона.

Експерти ООН закликали провести незалежне міжнародне розслідування репресій. У їхній заяві мовиться, що “тривожну кількість протестувальників вже затримано та вбито, багато з яких діти, жінки та люди похилого віку”.