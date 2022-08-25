На День Незалежності України та у шостий місяць з початку повномасштабного російського вторгнення, у Нью-Йорку перехрестя Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню перейменували на "Український шлях".

Про це повідомляє CBS News

24 серпня на перехресті Брайтон-Біч зібрались посадовці та активісти, щоб відзначити 31-шу річницю Дня Незалежності України.

Генеральний консул України в Нью-Йорку Олексій Голубов заявив, що цьогоріч Україна відзначає День Незалежності виборюючи свою незалежність.

Нову назву для перехрестя запропонувала Інна Вернікова – уродженка України, яка представляє 48 округ у Брукліні, до якого входить це перехрестя.

“Я неймовірно пишаюся тим, що Україна отримала одностайну підтримку обох партій, тому що це питання не республіканців чи демократів, це питання людської порядності”, – сказала вона у коментарі журналістам.

Згідно з даними перепису від 2000 року, у Нью-Йорку мешкає найбільше українців у порівняння з іншими штатами США – близько 160 000. Більшість з них проживають у Маленькій Україні в Іст-Вілліджі та Брайтон-Біч у Брукліні.

“Якщо ви йдете по Брайтону, ви бачите українські прапори на пакистанських підприємствах, на таджицьких підприємствах, на грузинських підприємствах. Це Брайтон, ми маленька Організація Об’єднаних Націй”, – пояснила Олена Махніна, виконавчий директор Brighton Beach Business Improvement District.

Під час церемонії перейменування перехрестя діти української школи “Нова хвиля” виконали національні пісні в жовто-блакитному вбранні.

“Більшість наших дітей у нашій літній програмі, вони приїхали з України, вони втекли з України від війни, і зараз ми кажемо: “Ви приїхали сюди, у Нью-Йорк, і подивіться, що ви робите, ви відкриваєте Український шлях тут””, — розповіла віцепрезидентка школи Лариса Заник.