За оцінками Міністерства внутрішніх справ, після завершення війни з РФ, в Україні для розмінування усієї території країни знадобиться кілька років.

Про це сповістив очільник МВС Денис Монастирський, передає Укрінформ.

Монастирський зазначив, що вже звертається по допомогу до своїх колег з 27 країн ЄС, а також до міністрів деяких сусідніх країн із проханням підготувати відповідні групи, фахівців і техніку для того, щоб вони могли долучитись до розмінування об’єктів в Україні.

“Жодне відновлення будь-якого об’єкта неможливе без етапу розмінування. Очевидно, що тих сил, що є в українських рятувальників, не вистачить, щоб у короткий період це зробити. Тому колеги готують зараз вже таку допомогу — масштабний десант власне з рятувальників всіх країн, Європейського Союзу зокрема, і США, і Британії, щоб допомогти у цей період”, – зауважив Денис Монастирський.

Також очільник МВС уточнив, що Україна вже отримує таку допомогу від таких країн як Франція, Польща, Греція, Німеччина, Литва, Австрія, Швеція та Швейцарія, Бельгія, Естонія, Нідерланди, Канада, Румунія, США.