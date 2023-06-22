Джерело: Reuters.

На судні є запаси кисню на 96 годин, тобто – 4 доби. За прогнозами, кисень міг закінчитися вже сьогодні приблизно о 10:00 за Гринвічем (о 13:00 за київським часом).

Однак експерти стверджують, що рівень кисню залежить від різних факторів. Зокрема від того, чи є у корабля ще потужність і наскільки спокійні люди на борту. Експерти припускають, що човен все ще лишається неушкодженим.

Вчора берегова охорона США повідомила, що пошукові літаки записали підводні шуми за допомогою гідроакустичних буїв раніше того ж дня та у вівторок.

Проте берегова охорона також повідомила, що підводні пошукові апарати з дистанційним керуванням, спрямовані туди, де були виявлені шуми, не дали результатів, і офіційні особи сказали, що звуки могли походити не з цього човна.

“Коли ви перебуваєте в центрі пошуково-рятувальної справи, у вас завжди є надія”, — сказав у середу капітан берегової охорони Джеймі Фредерік, додавши, що аналіз шумів не приніс остаточних результатів.

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Французьке дослідницьке судно Atalante, оснащене роботизованим водолазним кораблем, здатним досягати глибини навіть нижче уламків “Титаніка”, який лежить приблизно на відстані 3 810 метрів під поверхнею, рухався в цей район.

Французький робот під назвою Victor 6000 має руки, якими можна дистанційно керувати, щоб допомогти звільнити корабель, що потрапив у пастку, або підчепити його до корабля, щоб підняти його. Військово-морські сили США надсилають спеціальну рятувальну систему, призначену для підйому великих підводних об’єктів.

Титанік, який затонув у 1912 році під час свого першого рейсу після зіткнення з айсбергом, убивши понад 1500 осіб, лежить приблизно в 900 милях (1450 км) на схід від Кейп-Кода, штат Массачусетс, і в 400 милях (640 км) на південь від Сент-Джонса, Ньюфаундленд.

Нагадаємо, що підводний апарат Titan почав занурення о 8 ранку у неділю, 18 червня. Незабаром берегова охорона втратила зв’язок із підводним човном.