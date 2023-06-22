19 червня в Атлантичному океані зник безвісти підводний човен, який відправився на оглядини уламків "Титаніка", на борту перебуває 5 осіб. Проте вже сьогодні, за розрахунками експертів, запаси кисню мають закінчитися.

Джерело: Reuters.

На судні є запаси кисню на 96 годин, тобто – 4 доби. За прогнозами, кисень міг закінчитися вже сьогодні приблизно о 10:00 за Гринвічем (о 13:00 за київським часом).

Однак експерти стверджують, що рівень кисню залежить від різних факторів. Зокрема від того, чи є у корабля ще потужність і наскільки спокійні люди на борту. Експерти припускають, що човен все ще лишається неушкодженим.

Вчора берегова охорона США повідомила, що пошукові літаки записали підводні шуми за допомогою гідроакустичних буїв раніше того ж дня та у вівторок.

Проте берегова охорона також повідомила, що підводні пошукові апарати з дистанційним керуванням, спрямовані туди, де були виявлені шуми, не дали результатів, і офіційні особи сказали, що звуки могли походити не з цього човна.

“Коли ви перебуваєте в центрі пошуково-рятувальної справи, у вас завжди є надія”, — сказав у середу капітан берегової охорони Джеймі Фредерік, додавши, що аналіз шумів не приніс остаточних результатів.

Французьке дослідницьке судно Atalante, оснащене роботизованим водолазним кораблем, здатним досягати глибини навіть нижче уламків “Титаніка”, який лежить приблизно на відстані 3 810 метрів під поверхнею, рухався в цей район.

Французький робот під назвою Victor 6000 має руки, якими можна дистанційно керувати, щоб допомогти звільнити корабель, що потрапив у пастку, або підчепити його до корабля, щоб підняти його. Військово-морські сили США надсилають спеціальну рятувальну систему, призначену для підйому великих підводних об’єктів.

Титанік, який затонув у 1912 році під час свого першого рейсу після зіткнення з айсбергом, убивши понад 1500 осіб, лежить приблизно в 900 милях (1450 км) на схід від Кейп-Кода, штат Массачусетс, і в 400 милях (640 км) на південь від Сент-Джонса, Ньюфаундленд.

Нагадаємо, що підводний апарат Titan почав занурення о 8 ранку у неділю, 18 червня. Незабаром берегова охорона втратила зв’язок із підводним човном.