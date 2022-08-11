11 серпня свій День народження фронтмен українського гурту KOZAK SYSTEM Іван Леньо відсвяткував благодійним концертом у центрі Києва, котрий зібрав від 500 до 700 глядачів.

#Букви зібрали серію яскравих світлин із заходу.













На «Золотих воротах» у Києві відбувся благодійний концерт KOZAK SYSTEM // 7 фото

Раніше всіх охочих запросили привітати фронтмена та заспівати разом пісні. Концерт відбувся просто неба, вхід був безплатним.

Водночас поки музиканти грали свої композиції, організатори збирали кошти на потреби Збройних Сил України.

Під час виступу Іван Леньо наголосив, що вдячний долі за можливість жити саме у цей складний момент історії та стати разом зі своїм народом переможцем над росіянами.

Він закликав не залишатися байдужими та долучатись до спільної справи.

Окрім цього, музикант зауважив, що необхідно вірити не лише в ЗСУ, але й у власні сили та робити все можливе для спільної перемоги.

“ЗСУ, ССО, Національна гвардія, бойові спецпідрозділи, добровольчі батальйони, ТРО, ГУР, СБУ, патрульна поліція, госпітальєри, волонтерські організації, інформаційний фронт, культурний фронт, політичний фронт, економічний фронт, гуманітарний фронт — обирай самостійно де тобі місце, і будь ефективним в Українському спротиві”, – зазначив Леньо.

На заході були також присутні дружина та донька полеглого воїна, поета, автора пісень Гліба Бабіча.

На початку повномасштабного нападу, фронтмен гурту вступив до лав ТРО Києва. Після звільнення Київської області, гурт повернувся до своєї діяльності та наразі проводить благодійні концерти в Україні та Європі.