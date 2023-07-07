Джерело: пресслужба “Євросолідарності”
Порошенко зазначив, що Росія створює глобальну загрозу, допоки російські окупанти перебувають на території Запорізької АЕС.
“Першоджерелом всіх викликів у сфері атомної енергетики, з якими нині стикається Україна, є неспровокована та варварська війна Путіна проти нашої держави,” – розповів Порошенко.
Він додав, що Росія повинна негайно вивести всі свої війська і зі станції, і з території України загалом.
“Лише так можна повернути безпеку і передбачуваність та знезброїти ядерний шантаж Путіна”, – сказав п’ятий президент України.
Порошенко наголосив, що “МАГАТЕ слід було б посилити інформаційну кампанію для надання обʼєктивної інформації щодо загроз для ЗАЕС у звʼязку з російською окупацією станції” та запропонував розмістити на ЗАЕС місію “енергетичних миротворців” МАГАТЕ заради уникнення катастрофи.
- Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Росія не повинна більше загрожувати безпеці Запорізької АЕС.
- На Рівненській, Хмельницькій та Південноукраїнській атомних електростанціях відбулися ротації місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
- Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що фахівці досягли прогресу в інспектуванні кількох ділянок Запорізької АЕС. Однак доступ до даху агентство не отримало.