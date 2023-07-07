Джерело: пресслужба “Євросолідарності”

Порошенко зазначив, що Росія створює глобальну загрозу, допоки російські окупанти перебувають на території Запорізької АЕС.

“Першоджерелом всіх викликів у сфері атомної енергетики, з якими нині стикається Україна, є неспровокована та варварська війна Путіна проти нашої держави,” – розповів Порошенко.

Він додав, що Росія повинна негайно вивести всі свої війська і зі станції, і з території України загалом.

“Лише так можна повернути безпеку і передбачуваність та знезброїти ядерний шантаж Путіна”, – сказав п’ятий президент України.

Порошенко наголосив, що “МАГАТЕ слід було б посилити інформаційну кампанію для надання обʼєктивної інформації щодо загроз для ЗАЕС у звʼязку з російською окупацією станції” та запропонував розмістити на ЗАЕС місію “енергетичних миротворців” МАГАТЕ заради уникнення катастрофи.