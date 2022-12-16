Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Через ракетні обстріли РФ та пошкодження критичної інфраструктури, Україна потребує безпрецедентної кількості генераторів та обігрівачів. Йдеться про кілька тисяч буржуйок і генераторів різної потужності.

У відомстві зазначили, що особливо важливо забезпечити опалювальними приладами мешканців прифронтових територій і щойно деокупованих населених пунктів.

Зараз здійснюються перші постачання генераторів до тих регіонів, ситуація в яких потребує негайного реагування. Вже передано близько 400 генераторів до лікарень, місць компактного проживання внутрішніх переселенців і пунктів обігріву.

У Мінреінтеграції наголосили, що ще тисячі пристроїв закуповуються й найближчим часом будуть відправлені в Україну. Зараз першочергово генератори доставляються до критично важливих об’єктів і пунктів обігріву, де люди можуть зігрітися у випадку відключення будинків від систем опалення чи електропостачання.

Зазначимо, що у відповідь на ракетні обстріли РФ по цивільній інфраструктурі України, Європейська комісія мобілізувала аварійні резерви для того, аби спорядити в Україну 40 генераторів.

Крім того, 8 грудня Європейський парламент разом з міською владою Брюсселя та ще кількох бельгійських міст передав Україні перші генератори, придбані у межах ініціативи “Генератори надії”