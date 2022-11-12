На звільненій частині Херсонщини залишається невизначена кількість росіян, які можуть вести партизанську діяльність – ISW

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, на звільнених територіях правого берега Херсонщини все ще можуть залишатись російські армійці, які, можливо, намагатимуться вести партизанську діяльність.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Українські війська завершують звільнення західного (правого) берега Херсонської області після відступу звідти росіян.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська завершили відхід на східний (лівий) берег Дніпра о 5 ранку за місцевим часом 11 листопада.

“Хоча контингенти російських солдатів, ймовірно, залишаються на західному березі, вони, ймовірно, розпорошені по всій області та намагаються відступити, оскільки українські сили просуваються до річки Дніпро, хоча деякі, можливо, залишилися, намагаючись вести партизанську діяльність невеликими групами”, – зауважили експерти.

Незрозуміло, скільки російських солдатів залишаються на західному березі. Російські джерела зазначали, що відхід тривав три дні, і стверджували, що 20 000 російських військовослужбовців і 3500 одиниць військової техніки переправили через Дніпро.

Супутникові знімки підтверджують заяви як українських, так і російських джерел про те, що російські війська зруйнували Антонівський та Залізничний міст (поблизу м. Херсона);

мостову дамбу Нової Каховки (на схід від м. Херсона поблизу Нової Каховки) через річку Дніпро;

Дарівський міст (на північний схід від міста Херсона) над річкою Інгулець в останній спробі заблокувати наступ українців у напрямку центральної Херсонської області.

Геолокаційні супутникові зображення також вказують на те, що російські війська підготували першу та другу лінії оборони на південь від річки Дніпро та, ймовірно, продовжуватимуть докладати зусиль для зміцнення позицій на лівому березі найближчими днями.