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На звільненій частині Херсонщини залишається невизначена кількість росіян, які можуть вести партизанську діяльність – ISW

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, на звільнених територіях правого берега Херсонщини все ще можуть залишатись російські армійці, які, можливо, намагатимуться вести партизанську діяльність.

Субота, 12 листопада 2022, 10:35
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Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Українські війська завершують звільнення західного (правого) берега Херсонської області після відступу звідти росіян.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська завершили відхід на східний (лівий) берег Дніпра о 5 ранку за місцевим часом 11 листопада.

“Хоча контингенти російських солдатів, ймовірно, залишаються на західному березі, вони, ймовірно, розпорошені по всій області та намагаються відступити, оскільки українські сили просуваються до річки Дніпро, хоча деякі, можливо, залишилися, намагаючись вести партизанську діяльність невеликими групами”, – зауважили експерти.

Незрозуміло, скільки російських солдатів залишаються на західному березі. Російські джерела зазначали, що відхід тривав три дні, і стверджували, що 20 000 російських військовослужбовців і 3500 одиниць військової техніки переправили через Дніпро.

Супутникові знімки підтверджують заяви як українських, так і російських джерел про те, що російські війська зруйнували Антонівський та Залізничний міст (поблизу м. Херсона);

Антонівський міст. Фото: Maxar Technologies

Антонівський залізничний міст. Фото: Maxar Technologies

мостову дамбу Нової Каховки (на схід від м. Херсона поблизу Нової Каховки) через річку Дніпро;

Мостова дамба. Фото: Maxar Technologies

Дарівський міст (на північний схід від міста Херсона) над річкою Інгулець в останній спробі заблокувати наступ українців у напрямку центральної Херсонської області.

Дарівський міст. Фото: Maxar Technologies

Геолокаційні супутникові зображення також вказують на те, що російські війська підготували першу та другу лінії оборони на південь від річки Дніпро та, ймовірно, продовжуватимуть докладати зусиль для зміцнення позицій на лівому березі найближчими днями.

  • Президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста. Попри те, що Херсон досі не зачищено від російських військових, місцеві вже прибирають ворожу символіку. Також зараз у місті перебувають українські спецпідрозділи.
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  • У британській розвідці прокоментували відступ російських армійців з міста Херсон, яке вони захопили ще у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. На думку фахівців, відхід російських окупантів – це публічне свідчення проблем в армії РФ.
Теги: ISW, звільнення Херсона, Інститут вивчення війни, російські армійці, російські окупанти російсько-українська війна, Херсонська область

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