В одному з нещодавно звільнених населених пунктів на Херсонщині Служба безпеки України виявила штаб-квартиру російських окупантів. Під час огляду приміщення у ньому знайшли велику партію дитячого одягу у мілітаристичному стилі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Під час стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині співробітники СБУ знайшли ще одну штаб-квартиру російських окупантів у селі Новоолександрівка.

Приміщення сільської ради росіяни використовували як базу для проведення “референдуму”. Серед агітаційних матеріалів правоохоронці виявили там велику партію дитячого одягу у мілітаристичному стилі.

“Ці речі один в один копіювали одяг російських загарбників і були призначені для місцевих жителів як заохочення прийти і проголосувати на фейковому волевиявленні”, – зауважили в СБУ.

Також у відомстві наголосили, що російські армійці намагались підкупити українців безплатними продуктами.

Та коли окупанти зрозуміли, що мешканці не хочуть брати участь у псевдореферендумі, вони почали погрожувати їм та вдались до махінацій.

Схиливши до співпраці декількох колаборантів, вони дали їм по два озброєних військовослужбовці РФ і почали “обхід” кожного будинку. Якщо люди не відкривали двері, окупанти все одно враховували всіх прописаних за адресою як голоси “за”.

СБУ вже задокументувала ці злочини і отримала списки, установчі дані та всю необхідну інформацію на кожного колаборанта. Всі причетні до злочинів проти основ національної державності будуть неодмінно покарані.