Про це сповістив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю НВ.
За його словами, у селі Гусарівка, Ізюмського району, в одному з житлових будинків росіяни спочатку довгий час катували місцевих жителів, а після цього трьох людей спалили живцем. Серед загиблих є діти.
Ще було знайдено тіло фельдшера лікарні з ознаками катування, руки якого були зв’язані за спиною. Ба більше, на одній з доріг був знайдений автомобіль цивільних, в якому росіяни розстріляли всю сім’ю – чоловіка, жінку і маленьку дитину.
Синєгубов також заважив, що з Харківщини залізницею виїхало близько 700 тисяч людей, власним автотранспортом – 300−400 тисяч людей. Однак станом на сьогодні дуже велика кількість людей повертаються, хоч і РФ не відмовляється від думки захопити Харків.
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