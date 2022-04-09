На звільнених від російської окупації територіях Харківщини були зафіксовані такі ж воєнні злочини ЗС РФ росіян стосовно мирного населення, як в Бучі. Є підтверджені випадки мародерства, ґвалтування та розстрілів жінок та дітей.

Про це сповістив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю НВ.

За його словами, у селі Гусарівка, Ізюмського району, в одному з житлових будинків росіяни спочатку довгий час катували місцевих жителів, а після цього трьох людей спалили живцем. Серед загиблих є діти.

Ще було знайдено тіло фельдшера лікарні з ознаками катування, руки якого були зв’язані за спиною. Ба більше, на одній з доріг був знайдений автомобіль цивільних, в якому росіяни розстріляли всю сім’ю – чоловіка, жінку і маленьку дитину.

Синєгубов також заважив, що з Харківщини залізницею виїхало близько 700 тисяч людей, власним автотранспортом – 300−400 тисяч людей. Однак станом на сьогодні дуже велика кількість людей повертаються, хоч і РФ не відмовляється від думки захопити Харків.