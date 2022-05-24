Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування “Південь”.

Під час спроб евакуації мешканців Херсонської області військові РФ вказали людям на шлях, який було заміновано. Тих, хто вижив після підриву, росіяни розстріляли. Серед загиблих знайшли тіла двох дітей молодшого шкільного віку.

Також на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей російські війська створили дев’ятнадцять так званих “комендатур” для посилення контролю над нескореним населенням.