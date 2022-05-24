Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування “Південь”.
Під час спроб евакуації мешканців Херсонської області військові РФ вказали людям на шлях, який було заміновано. Тих, хто вижив після підриву, росіяни розстріляли. Серед загиблих знайшли тіла двох дітей молодшого шкільного віку.
Також на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей російські війська створили дев’ятнадцять так званих “комендатур” для посилення контролю над нескореним населенням.
“Під час просування наших підрозділів по Миколаївщині в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей. Ушкодження техніки, попередньо, свідчать про підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості, а також про обстріл колони. При спробі місцевих жителів евакуюватися, окупанти спочатку вказали їм як дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали тих, хто вижив після підриву. Серед загиблих — двоє дітей молодшого шкільного віку”, — йдеться у повідомленні командування.
- Нагадаємо, що “керівництво” тимчасово окупованої Херсонщини готує звернення про приєднання до Росії.
- Також Денісова заявила, що російські загарбники забирають квартири у жителів Херсону.