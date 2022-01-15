Про це повідомив член української парламентської делегації в ПАРЄ, народний депутат “ЄС” Олексій Гончаренко у Facebook.
Як зазначається у повідомленні, на січневому засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи буде реалізований гібридний формат участі — онлайн і офлайн.
Офлайн на сесії будуть присутніми лише президент та віцепрезидент Асамблеї, голови комітетів, голови політичних груп, голови національних делегацій, один заступник національних делегацій від опозиції, та один член секретаріату, а також доповідачі, чиї доповіді включені до порядку денного.
Засідання чергової сесії ПАРЄ заплановані на 24-28 січня.
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