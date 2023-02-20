Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Джозефом Байденом у Києві наголосив, що історичний візит президента США наближає до перемоги над Росією.

Виступ опублікований у Telegram-каналі Володимира Зеленського.

Сьогодні відбувся перший за майже 15 років візит президента Сполучених Штатів Америки в Україну. Володимир Зеленський назвав цю подію найважливішим візитом за всю історію українсько-американських відносин і демонструє єдність нашої держави та союзників у протистоянні російській агресії.

“Саме в цей період, коли наша держава бʼється за свою свободу і свободу для всіх європейців, для всіх людей вільного світу, – підкреслює, наскільки великих результатів ми вже досягли і наскільки історичних результатів ми можемо досягти – тільки разом з усім світом, з Україною, зі Сполученими Штатами, з усією Європою”, – наголосив Володимир Зеленський.

Сьогоднішні переговори з Джозефом Байденом він назвав змістовними та важливими. Президент України подякував президенту США, усій його команді, Конгресу Сполучених Штатів та всім американцям за “досягнуту потужність українсько-американської співпраці”.

Візит Джо Байдена та перемовини двох президентів Володимир Зеленський назвав таким, що наближає спільну перемогу у війні:

“Щойно ми провели переговори з паном Президентом Сполучених Штатів у форматі тет-а-тет і в розширеному форматі, і це була розмова, яка справді наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Ми можемо й маємо зробити так, щоб саме цей, 2023-й рік став роком перемоги. Це розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Ми можемо і маємо зробити, щоб саме цей 2023 рік став роком перемоги”.

Президент України переконаний: ця неспровокована й злочинна війна Росії проти України, всієї Європи та демократичного світу має завершитись очищенням української землі від російської окупації та твердими гарантіями довготривалої безпеки як для нашої держави, так і для Європи та світу.