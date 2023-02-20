Виступ опублікований у Telegram-каналі Володимира Зеленського.
Сьогодні відбувся перший за майже 15 років візит президента Сполучених Штатів Америки в Україну. Володимир Зеленський назвав цю подію найважливішим візитом за всю історію українсько-американських відносин і демонструє єдність нашої держави та союзників у протистоянні російській агресії.
“Саме в цей період, коли наша держава бʼється за свою свободу і свободу для всіх європейців, для всіх людей вільного світу, – підкреслює, наскільки великих результатів ми вже досягли і наскільки історичних результатів ми можемо досягти – тільки разом з усім світом, з Україною, зі Сполученими Штатами, з усією Європою”, – наголосив Володимир Зеленський.
Сьогоднішні переговори з Джозефом Байденом він назвав змістовними та важливими. Президент України подякував президенту США, усій його команді, Конгресу Сполучених Штатів та всім американцям за “досягнуту потужність українсько-американської співпраці”.
Візит Джо Байдена та перемовини двох президентів Володимир Зеленський назвав таким, що наближає спільну перемогу у війні:
“Щойно ми провели переговори з паном Президентом Сполучених Штатів у форматі тет-а-тет і в розширеному форматі, і це була розмова, яка справді наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Ми можемо й маємо зробити так, щоб саме цей, 2023-й рік став роком перемоги. Це розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Ми можемо і маємо зробити, щоб саме цей 2023 рік став роком перемоги”.
Президент України переконаний: ця неспровокована й злочинна війна Росії проти України, всієї Європи та демократичного світу має завершитись очищенням української землі від російської окупації та твердими гарантіями довготривалої безпеки як для нашої держави, так і для Європи та світу.
- Президент США Джо Байден розповів про спогади річної давнини: про розмову з президентом України Володимиром Зеленським на початку війни та очікування світу на падіння Києва.
- Президент США Джо Байден наголосив на “непохитній” підтримці Сполученими Штатами України, оголосив про нову військову допомогу та новий ряд санкцій проти Росії.
- Джо Байден під час історичного візиту до столиці України наголосив: він тут, аби вчергове наголосити на підтримці України в її боротьбі за свободу.
- Байден наголосив, що Київ захопив частину його серця і він радий повернутися до столиці України.
- Президент США Джо Байден відтепер теж має персональну табличку на Алеї сміливості, де вказані імена світових діячів, котрі підтримали Україну після повномасштабного нападу Росії.