«Це моя суб’єктивна оцінка: за сукупністю географії ми бачимо кілька конфліктів, які, на перший погляд, здаються регіональними, крім України, але вони всі пов’язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси», — глава ГУР МО.