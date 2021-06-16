Документ вчора опублікували у офіційному виданні “Голос України”.
Нагадаємо, що 1 червня Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому цей законопроєкт. За нього проголосували 276 нардепів.
У прикінцевих положеннях зазначається, що цей закон вводиться в дію через шість місяців із дня його опублікування (15 червня).
Згідно із законопроєктом, інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування – це система, яка забезпечує створення, збирання, зберігання, пошук, оброблення і передачу матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному провадженні. Вона має взаємодіяти з Єдиним реєстром досудових розслідувань та системою, яка функціонує в суді.
Проєктом закону доповнено Кримінальний процесуальний кодекс положеннями, якими закріплено правові основи використання інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування в діяльності учасників кримінального провадження.
Зокрема, передбачається:
- функціональне призначення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування;
- надання доступу до матеріалів, які зберігаються в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування;
- можливість інтеграції інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування з іншими інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами у випадках, передбачених законом.
Матеріали досудового розслідування, які знаходяться у цій системі, будуть передаватися в електронній формі.
Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду вони можуть надаватися у паперовій формі.
Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи в системі і їх копії в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.
Несанкціоноване втручання у роботу системи буде каратися.
Президент Володимир Зеленський на початку березня анонсував створення в Україні “суду у смартфоні”.
“За аналогією з державними послугами у смартфоні ми прагнемо – і обов’язково зробимо – “суд у смартфоні”. Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, мінімізує корупцію та можливості для зловживань”, – зазначав тоді Зеленський.
- 27 квітня Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт про впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (системи електронного судочинства).
- Крім того, Верховна Рада на позачерговому засіданні 27 квітня підтримала в другому читанні і в цілому закон, який передбачає заочне досудове розслідування і заочний суд, якщо підозрюваний перебуває на тимчасово окупованих територіях або ховається в країні-агресора.