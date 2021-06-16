Сьогодні, 16 червня, набрав чинності закон Володимира Зеленського про "суд у смартфоні".

Документ вчора опублікували у офіційному виданні “Голос України”.

Нагадаємо, що 1 червня Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому цей законопроєкт. За нього проголосували 276 нардепів.

У прикінцевих положеннях зазначається, що цей закон вводиться в дію через шість місяців із дня його опублікування (15 червня).

Згідно із законопроєктом, інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування – це система, яка забезпечує створення, збирання, зберігання, пошук, оброблення і передачу матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному провадженні. Вона має взаємодіяти з Єдиним реєстром досудових розслідувань та системою, яка функціонує в суді.

Проєктом закону доповнено Кримінальний процесуальний кодекс положеннями, якими закріплено правові основи використання інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування в діяльності учасників кримінального провадження.

Зокрема, передбачається:

функціональне призначення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування;

надання доступу до матеріалів, які зберігаються в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування;

можливість інтеграції інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування з іншими інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами у випадках, передбачених законом.

Матеріали досудового розслідування, які знаходяться у цій системі, будуть передаватися в електронній формі.

Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду вони можуть надаватися у паперовій формі.

Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи в системі і їх копії в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.

Несанкціоноване втручання у роботу системи буде каратися.

Президент Володимир Зеленський на початку березня анонсував створення в Україні “суду у смартфоні”.

“За аналогією з державними послугами у смартфоні ми прагнемо – і обов’язково зробимо – “суд у смартфоні”. Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, мінімізує корупцію та можливості для зловживань”, – зазначав тоді Зеленський.