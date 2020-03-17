Наглядова рада продовжила контракт з главою НАК "Нафтогаз" Андрієм Коболєва на 4 роки, рішення Кабінету міністрів очікується в середу.

Про це Буквам повідомило джерело.

Джерело, знайоме із ситуацією в “Нафтогазі”, підтвердило інформацію, що Наглядова рада продовжила контракт з главою НАК “Нафтогаз” Андрієм Коболєвим. Раніше про це також повідомлялося в ЗМІ.

Крім того, в компанії очікують, що Кабмін прийме рішення з цього питання в середу.

“Наглядова рада Нафтогазу напрала своє рішення в Кабмін. Попередньо рішення Кабміну очікується в середу”, – підтвердили інформацію Буквам.

Раніше повідомлялося, що рішення про продовження контракту на 4 роки було прийнято 16 березня.