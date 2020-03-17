Про це Буквам повідомило джерело.
Джерело, знайоме із ситуацією в “Нафтогазі”, підтвердило інформацію, що Наглядова рада продовжила контракт з главою НАК “Нафтогаз” Андрієм Коболєвим. Раніше про це також повідомлялося в ЗМІ.
Крім того, в компанії очікують, що Кабмін прийме рішення з цього питання в середу.
“Наглядова рада Нафтогазу напрала своє рішення в Кабмін. Попередньо рішення Кабміну очікується в середу”, – підтвердили інформацію Буквам.
Раніше повідомлялося, що рішення про продовження контракту на 4 роки було прийнято 16 березня.
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