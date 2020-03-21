Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Відповідне рішення було прийнято наглядовою радою під керівництвом Сергія Ігнатовського, заступника голови Фонду Держмайна 19 березня.
Так, було припинено повноваження С. Назаренка, Н. Щурикова, Т. Сербіної, В. Вакеряка.
Замість них призначили нових членів правління, серед яких М. Замша, Ю. Северина, В. Севастьянова, В. Грач.
Щуриков зазначив, що такі дії керівництва Фонду держмайна і виконуючого обов’язки голови правління ОПЗ Миколи Синиці спрямовані тільки на те, щоб укладати з іншими компаніями договори на невигідних для підприємства умовах.
Також він зазначив, що таких фактів достатньо. Вони дозволяють притягнути винуватців до кримінальної відповідальності і найближчим часом будуть передані правоохоронним органам.
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